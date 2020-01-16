Выставка фресок из церкви Благовещения на Городище и Георгиевский собор Юрьева монастыря

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Редкий случай посмотреть на фрески XII века и средневековые граффити, найденные при раскопках этих храмов.
Довольно много фрагментов ликов -
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А здесь ещё и фрагменты смальты -
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Осколки керамической плитки и части крыши -
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Выставлены и самые яркие граффити.
Молитвенный текст на глаголице XII в. – самая большая надпись этим алфавитом, найденная на территории России -
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Фрагмент летописного текста XII-XIII вв. -
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Текст с сообщением о смерти новгородских епископов Мартирия и Антония и княжичей Ростислава и Изяслава -
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И конечно же фрагмент колонны с множеством граффити из церкви Благовещенья на Городище -
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Выставлены несколько предметов из погребений Георгиевского собора.
Два аналава-плетца, сделанные из кожаных шнуров (это часть монашеского облачения – плетёный крест со шнурами, соединяющимися на спине монаха крест-накрест).
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Чудесный рисунок -
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Интересна специальная погребальная обувь - кожаные тапочки из двух разных погребений -
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Сохранность кожи очень хорошая, почти уникальная. Органика редко сохраняется в погребениях в состоянии, позволяющим реставраторам почти полностью восстановить изначальный вид находок.
В общем, есть на что посмотреть.
Так же есть фотографии и чертежи -
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DSC00144.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU
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Однако общее впечатление от выставки всё-таки двойственное. Есть хорошие решения (например, с планами храмов на полу), вещи интересные, но выставить можно было бы побольше.
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В реставрационной мастерской фрагменты фресок впечатляли своим количеством, а здесь некоторые витрины кажутся пустыми.
Кое-где неточности в этикетках. Очень неудачное решение с основным поясняющим текстом. Он набран мелким шрифтом в одну широкую колонку на большом и длинном плакате.
DSC00182.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU
DSC00183.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU
Что бы прочитать целиком нужно хорошее зрение и немалые усилия. Лучше бы его разбили на несколько отдельных коротких текстов.
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