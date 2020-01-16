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Выставка фресок из церкви Благовещения на Городище и Георгиевский собор Юрьева монастыря

На новогодних выходных сходил на выставку «Новые открытия Древнего Новгорода: церковь Благовещения на Городище и Георгиевский собор Юрьева монастыря» в Новгородском музее.

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Редкий случай посмотреть на фрески XII века и средневековые граффити, найденные при раскопках этих храмов.

Довольно много фрагментов ликов -

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DSC00170.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00180.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


А здесь ещё и фрагменты смальты -


DSC00178.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Осколки керамической плитки и части крыши -


DSC00135.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00172.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Выставлены и самые яркие граффити.
Молитвенный текст на глаголице XII в. – самая большая надпись этим алфавитом, найденная на территории России -


DSC00122.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Фрагмент летописного текста XII-XIII вв. -


DSC00161.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



Текст с сообщением о смерти новгородских епископов Мартирия и Антония и княжичей Ростислава и Изяслава -


DSC00164.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


И конечно же фрагмент колонны с множеством граффити из церкви Благовещенья на Городище -


DSC00120.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Выставлены несколько предметов из погребений Георгиевского собора.

Два аналава-плетца, сделанные из кожаных шнуров (это часть монашеского облачения – плетёный крест со шнурами, соединяющимися на спине монаха крест-накрест).


DSC00143.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Чудесный рисунок -


DSC00137.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



Интересна специальная погребальная обувь - кожаные тапочки из двух разных погребений -


DSC00139.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Сохранность кожи очень хорошая, почти уникальная. Органика редко сохраняется в погребениях в состоянии, позволяющим реставраторам почти полностью восстановить изначальный вид находок.
В общем, есть на что посмотреть.
Так же есть фотографии и чертежи -


DSC00129.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00133.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00144.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00166.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



Однако общее впечатление от выставки всё-таки двойственное. Есть хорошие решения (например, с планами храмов на полу), вещи интересные, но выставить можно было бы побольше.

DSC00126.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



В реставрационной мастерской фрагменты фресок впечатляли своим количеством, а здесь некоторые витрины кажутся пустыми.
Кое-где неточности в этикетках. Очень неудачное решение с основным поясняющим текстом. Он набран мелким шрифтом в одну широкую колонку на большом и длинном плакате.

DSC00182.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU



DSC00183.JPG © starcheolog.iMGSRC.RU


Что бы прочитать целиком нужно хорошее зрение и немалые усилия. Лучше бы его разбили на несколько отдельных коротких текстов.

Tags: Великий Новгород, археологические находки, археологические раскопки, археологический музей, археология, архитектура, выставка, фрески
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