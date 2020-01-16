Выставка фресок из церкви Благовещения на Городище и Георгиевский собор Юрьева монастыря

Валентин Янин. Помню... Отличная возможность услышать Валентина Лавреньвича

Умер В. Л. Янин 2 февраля на 90-м году жизни скончался Валентин Лаврентьевич Янин. Когда умирают такие люди, осознаёшь что ушёл великан. Валентин Лаврентьевич…

Конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология» Главное археологическое событие года в Новгороде уже завтра - конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология», посвященная памяти…

Магнитики Сделали пробную версию магнитиков. Первые подарим спонсорам археологической школы, а попозже, думаю, напечатаем сувениров побольше.…

Поясок А вот ещё предмет из прошлого в цвете. Фрагменты тесьмы сотканной из шерстяной нити трёх цветов. За время пребывания в земле, цвета, конечно…

Об итогах года Хотел подвести итоги года, но всё никак руки не доходили. На праздниках вообще ничего не хотелось, а потом то, одно то другое. Ну, хоть сейчас.…

Красный сапожок Большинство находок из органических материалов за время нахождения в слое теряют свой цвет и становятся тёмно-коричневыми. Но сапоги XVI века…

Великий Новгород: Археологическая лаборатория / Один день Коллеги из Москвы делают довольно неплохие сюжеты на тему археологии. Новый фильм из серии "Археологическая экспедиция / Один день" посвящен…